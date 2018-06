Algérie: Réal Madrid - Zidane démissionne contre toute attente

La nouvelle est tombée en fin de matinée du jeudi 31 mai 2018, comme un coup de tonnerre. Et comme une… Plus »

Le parcours du Real en Ligue des champions l'avait conforté dans son poste malgré sa troisième place en Liga. La victoire en C1, acquise samedi dernier contre Liverpool (3-1), l'avait fait entrer un peu plus dans la légende. Zinédine Zidane est vainqueur de neuf titres en deux ans et demi, dont une Liga et deux Coupes du monde des clubs. Son départ est une immense surprise. Zidane est, selon la BBC, le meilleur joueur européen de l'histoire. Il est désigné meilleur joueur européen des cinquante dernières années par l'UEFA en 2004. Il est cité parmi les 125 meilleurs joueurs mondiaux encore vivants en 2004, dans un classement conjoint de Pelé et de la FIFA.

Aux côtés de son désormais ex-entraîneur, Florentino Pérez, président du club merengue, a, de son côté, fait part de ses tentatives de persuader son coach de ne pas quitter le club : «J'aurais aimé le convaincre de rester mais on sait que quand Zizou a pris une décision... , je me souviens quand je suis allé le voir chez lui pour le proposer d'entraîner le Real, il m'a dit oui sans hésiter. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour le Real ces dernières années. Son comportement a été exemplaire. J'ai envie de lui dire ''à bientôt" parce que je suis sûr qu'il reviendra. Mais s'il a besoin de repos, il en a le droit ».

