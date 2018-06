Madagascar: Crise - Le ministre de la Défense hausse le ton

Les hommes en treillis sont plus que jamais poussés à prendre leurs responsabilités en tant que… Plus »

Mais pour l'instant les négociations entre le gouvernement et l'opposition, qui exige depuis plus d'un mois dans la rue la démission du président, sont au point mort. L'armée sort donc de sa réserve et il s'agit peut-être d'un tournant.

Le ministre de la Défense malgache, Béni Xavier Rasolofonirina, a menacé mardi 30 mai de faire « intervenir » les forces de l'ordre si le gouvernement et l'opposition ne parviennent pas à trouver une solution rapide à la crise politique qui les oppose. Le 25 mai, la Haute Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, a donné sept jours au président Hery Rajaonarimampianina pour « nommer un Premier ministre de consensus ».

