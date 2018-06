Algérie: Départ de l'entraineur du Real Madrid - Zinedine Zidane a vu juste

Cela dit, pour revenir à Zinedine Zidane, on retiendra qu'il s'est forgé une carrière d'entraîneur que de nombreux observateurs du football ne pensaient pas forcément qu'elle serait aussi belle en seulement quelques années. En effet, c'est en janvier 2016 qu'il a pris les rênes du club madrilène, alors que celui-ci était quelque peu en difficulté et la même année, il a remporté la Ligue des champions.

Pour lui, « à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Ce que je veux, c'est le bien de l'équipe, c'est qu'elle continue de gagner. (... ) Je ne suis pas fatigué d'entraîner. C'est juste une question de timing », a-t-il ajouté. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'homme a vu juste. Car, comme on le dit, il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Et en choisissant de larguer les amarres au moment où il a encore le vent en poupe, le désormais ex-entraîneur du Real de Madrid vient ainsi de donner une belle leçon de vie et de démocratie à bien des chefs d'Etat africains dont

Et pourtant, il vient de remporter, le 26 mai 2018 et ce pour la troisième année consécutive, la Ligue européenne des champions. Une annonce faite au cours d'une conférence de presse qu'il a animée aux côtés de Florentino Perez, président du Real de Madrid. « J'ai pris la décision de ne pas continuer l'année prochaine comme entraîneur du Real de Madrid ». C'est ce qu'a déclaré celui qu'on surnomme « ZZ », pour mettre fin au suspense.

