Burundi: Nouvelle constitution - Le recours de l'opposition rejeté

Enfin, le président n'est plus tenu de prendre dans le gouvernement des membres des partis d'oppositions qui ont obtenu plus de 5 % aux législatives. Les cinq ministres issus de la coalition d'opposition Amizero y'Abarundi devraient en faire les frais d'ici peu.

Au Burundi, la Cour constitutionnelle a déclaré non-fondé le recours en nullité de la coalition d'opposition Amizero y'Abarundi introduit une semaine plus tôt. Elle a validé dans la foulée la large victoire du « Oui » lors du référendum constitutionnel du 17 mars dernier, qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034 et lui donner une mainmise totale sur le pouvoir.

