Kenya: Nouvelle apparition commune du président Kenyatta et de l'opposant Odinga

« Je te pardonne et que dieu te bénisse », lui a répondu Musyoka. Une scène pleine de bons sentiments, et inimaginable il y a encore quelques mois. Reste à savoir si cette bonne volonté affichée résistera à l'approche des prochaines élections, alors que les couteaux sont déjà tirés entre les différents camps politiques.

William Ruto est en campagne permanente pour l'élection de 2022. Et la rhétorique s'est tendue entre son clan et celui d'Odinga. Or à son tour, le vice-président s'est excusé pour ce qui s'est passé pendant la campagne. « Nous devons résister et ne pas tomber dans la haine », a-t-il proclamé.

Le président a conclu en demandant à Odinga de lui pardonner. Mais le chef de l'Etat est allé plus loin. Il a invité sur l'estrade son vice-président William Ruto et l'opposant Kalonzo Musyoka.

Raïla Odinga a même plaisanté, disant que le cas kényan avait inspiré les Corées du Nord et du Sud. Badine, l'atmosphère était également empreinte de pardon. Uhuru Kenyatta a dit que lui et son adversaire avaient tenu des propos désagréables l'un envers l'autre durant l'élection, qu'ils s'étaient fait mal.

Devant les responsables politiques, religieux et économiques, l'opposant a déclaré que leur rapprochement avait aidé le pays, stabilisé la monnaie, la bourse, et que le Kenya avait retrouvé la paix.

Uhuru Kenyatta et Raïla Odinga, tout sourire, se serrant la main vigoureusement, se donnant des accolades et s'appelant « mon frère ». La scène confirme leur spectaculaire réconciliation du mois de mars.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.