Madagascar: Une situation politique de plus en plus embrouillée

Comme il fallait s'y attendre, la montagne a accouché d'une souris. Le fameux sommet organisé au CCI n'a pas permis de déboucher sur un accord politique, car seul l'ancien président Didier Ratsiraka a répondu présent. On revient donc à la situation de blocage « ante » et on attend de voir comment vont évoluer les événements. Dans le même temps, l'intervention des forces de l'ordre s'apparentant à une mise en garde aux acteurs politiques vient compliquer encore plus une situation passablement embrouillée.

Une situation politique de plus en plus embrouillée

Le CFM, organisateur de ce sommet du CCI Ivato, conscient du blocage actuel, a décidé de remettre sur le tapis cette réconciliation qu'il prône depuis toujours. Les personnalités invitées, du moins celles qui devraient en être les principaux acteurs, ne sont pas venues. Seul l'ancien président Didier Ratsiraka qui a toujours manifesté sa disponibilité s'est rendu sur place.

Les autres chefs d'Etat ne se sont même pas excusés, montrant ainsi le peu de cas qu'ils font de l'initiative du CFM. Aujourd'hui, le débat est de nouveau relancé et le ton est de plus en plus véhément. Et les échanges sont dans la limite du raisonnable. Les partisans du régime multiplient les manœuvres pour freiner la nomination d'un P.M. ne répondant à leurs critères. Les dépôts de requêtes faites par ces derniers à la HCC entrent dans ce cadre.

Le haussement de ton des militaires qui somment les acteurs politiques de trouver un accord est un véritable pavé dans la mare et complique encore plus la situation. Alors que l'on espérait que les dissensions allaient cesser et qu'un premier ministre de consensus serait nommé, on retombe dans les errements passés. On retrouve cet égoïsme des hommes politiques malgaches guidés par leurs propres intérêts. Le blocage de la situation va certainement encore durer et c'est le pays qui va en subir les conséquences.