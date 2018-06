Algérie: Dakar - 6è session des ministres du commerce de l'Union africaine les 3 et 4 juin

- 12 personnes ont trouvé la mort et 306 autres ont été blessées dans 248 accidents de la… Plus »

La ZLEC a pour but de constituer un marché unique pour les biens et services au niveau du continent, assurant la libre circulation des activités et des investissements. Cela devrait selon l'UA permettre d'accélérer la mise en place de l'Union douanière continentale et de l'Union douanière africaine.

-La 6ème session des ministres chargés du commerce des Etats membres de lÆ Union africaine (UA) se tiendra les 3 et 4 juin prochain à Dakar (Sénégal), avec la participation du ministre du Commerce, Saïd Djellab, a indiqué jeudi le ministère dans un communiqué. Cette session sera consacrée à l'examen du rapport de la 6ème réunion des hauts fonctionnaires et des conclusions des travaux de la 11ème réunion du forum de négociation de la zone de libre échange continentale africaine "FN ZLECAF" .

