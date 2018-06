Algérie: Le jardin de la cité Radar - Destination privilégiée des familles Chelfies durant les soirées du Ramadhan

- 12 personnes ont trouvé la mort et 306 autres ont été blessées dans 248 accidents de la… Plus »

L'ouverture, au public, de cet espace relevant de la commune de Chlef et géré par un opérateur privé, est intervenue durant la première semaine du Ramadhan, en application d'une instruction de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati, qui avait recommandé lors de sa dernière visite dans la wilaya, l'impératif de la mise en service "même partiellement" de cet espace durant le mois sacré, dans l'attente de sa dotation en différents équipements modernes et amis de l'environnement, "susceptibles d'en faire un pôle touristique pour les wilayas voisines", avait-elle souligné.

Cet engouement considérable pour ce jardin urbain, englobant actuellement une aire de jeu pour les enfants et des espaces verts, tout en offrant quelques prestations de restauration rapide et vente de glaces, entre autres, est cependant à l'origine d'un encombrement monstre au carrefour de la cité Radar, outre la génération de parkings anarchiques.

Pour Kheira, cet espace permet de "déstresser loin du tumulte de la ville". Le lieu est particulièrement prisé par les femmes et les enfants, qui après la rupture du jeûne, y convergent en grand nombre, au vue de la sécurité et de la quiétude ambiantes, outre la disponibilité de navettes de transport.

