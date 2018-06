Algérie: Tabagisme - Les cafés "non-fumeurs" à Aïn Touta, initiative pionnière à Batna

- 12 personnes ont trouvé la mort et 306 autres ont été blessées dans 248 accidents de la… Plus »

L'APC encourage l'utilisation des vélos en offrant des bicyclettes aux lauréats des différents concours et tournois qu'elle organise dans une démarche qui vise à diffuser la culture de l'utilisation du vélo. "Notre rêve, a ajouté Yahiaoui, est de faire d'Aïn Touta une ville amie des non-fumeurs et des cyclistes".

Rencontré dans l'un de ces cafés, Zoubeir Houam (51 ans) confie avoir cessé de fumer depuis peu et commence tout juste à prendre plaisir et respirer de l'air propre.

