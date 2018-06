Algérie: Assassinat de Maurice Audin - La reconnaissance de la responsabilité de l'Etat français demandée

- 12 personnes ont trouvé la mort et 306 autres ont été blessées dans 248 accidents de la… Plus »

D'après son témoignage, les événements se sont déroulés dans une ferme à Fondouk (actuellement Khemis el-Khechna, Boumerdès) où, dans une cabane fermée à clé, se trouvaient "deux cadavres enroulés dans des draps et cachés sous la paille", avait raconté le témoin de 82 ans pour "soulager sa conscience et se rendre utile pour la famille Audin".

"Des deux côtés de la Méditerranée, les mémoires algérienne et française resteront hantées par les horreurs qui ont marqué cette guerre, tant que la vérité n'aura pas été dite et reconnue", ont-ils soutenu, estimant qu'il est aujourd'hui "grand temps d'apaiser cette mémoire pour aller de l'avant".

Paris — Plus d'une cinquantaine de personnalités, historiens, politiques, juristes, journalistes et cinéastes, ont demandé au président Emmanuel Macron de reconnaître la responsabilité de l'Etat français dans l'assassinat par l'armée française de Maurice Audin en juin 1957.

