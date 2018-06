Afrique: Le président Sall à Ouagadougou pour les festivités des 50 ans du CAMES

Dakar — Le président de la République, Macky Sall, va assister, vendredi à Ouagadougou (Burkina Faso), à la cérémonie commémorative du 50e anniversaire du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur(CAMES), annonce le pôle communication de la présidence.

Le président Sall quitte Dakar ce jeudi pour se rendre à Ouagadougou, indique la même source, dans un communiqué parvenu à l'APS.

Le Chef de l'État sera de retour à Dakar vendredi, dans l'après-midi, précise la présidence sénégalaise.

Le CAMES, dont la décision de création a été prise par les chefs d'Etat des pays membres de l'Organisation commune africaine et malgache (OCAM) en janvier 1968, à Niamey (Niger), regroupe 19 pays africains à qui il "se consacre équitablement".

Il a entre autres missions de "promouvoir et favoriser la compréhension et la solidarité entre les Etats membres", d"'instaurer une coopération culturelle et scientifique permanente entre les Etats membres" et de "rassembler et diffuser tous documents universitaires ou de recherche : thèses, statistiques, informations sur les examens, annuaires, annales, palmarès, information sur les offres et demandes d'emploi de toutes origines".