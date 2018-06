Nigeria: Diplomatie - Le Nigeria inquiet pour ses parcelles acquises à Kinshasa

Devant cette énième tentative d'exproprier ses biens acquis en bonne et due forme en République démocratique du Congo (RDC), la représentation nigériane prévient encore l'opinion sur ses acquisitions situées dans la commune de la Gombe. Elle rappelle, en effet, à l'opinion que ces parcelles situées au numéro 141 du Boulevard du 30-juin, acquises depuis 1962, et au numéro 112, acquises depuis 1963, celle située au numéro 47 de l'avenue de la Justice, acquise depuis 1962, celles du numéros 23A/23B et 32 de l'avenue Lemera (ex-3Z), ainsi que celle du numéro 39 de l'avenue Pumbu, achetée depuis 1962, sont des biens de la République du Nigeria. Pour cette représentation diplomatique, celui qui se laisserait abusé, en achetant l'une de ces propriétés auprès de ces personnes qui les convoitent, ne s'en prendra qu'à lui-même, parce qu'il aura perdu son argent.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.