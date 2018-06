Tunisie: Roland-Garros - Malek Jaziri eliminé, ça passe pour Lucas Pouille

Human Rights Watch avait auparavant suivi, analysé et commenté tous les procès à ce sujet… Plus »

Malek Jaziri ne sera pas présent cette année au troisième tour du tournoi de Roland-Garros. Le tunisien, opposé aujourd'hui au joueur français Richard Gasquet, 32ème au classement ATP, s'est incliné après quatre sets. Dans ce match, Malek Jaziri a remporté le second set (6-3), mais il avait perdu les trois autres en 2-6, 6-3 et 0-6. Cette rencontre a duré un peu moins de deux heures et demie. Comme en 2017, Richie sera au troisième tour de Roland-Garros où il pourrait bien affronter Rafael Nadal. Pour cela, l'Espagnol doit battre Guido Pella avant de retrouver le Biterrois.

