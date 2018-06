Mali: Financement de 2ème phase du projet "facilité santé nord " - La France va débloquer 7 milliards FCFA

Cette bonne annonce a été faite lors de la cérémonie de signature de conventions de financement, mardi dernier à l'Ambassade de France à Bamako.

A cette occasion, l'ambassadrice de France au Mali, Mme Evelyne Decorps, M. Jérôme Socie, coordinateur général Médecins du monde-Belgique (MDM-B) et Mme Myriam Abord-Hugon, directrice de programme Humanité et Inclusion (HI) ont signé les documents y afférant.

(de gauche à droite) M. Pascal Collange, directeur de l'AFD au Mali, Mme Myriam Abord-Hugon, représentante d'Humanité et Inclusion au Mali, Mme Evelyne Decorps, Ambassadrice de France, M. Jérôme Socie, représentant de Médecins du Monde - Belgique, et Dr. Mama Coumaré, Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

On y notait la présence de Dr. Mama Coumaré, secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et M. Pascal Collange, directeur de l'Agence Française de développement (AFD).

D'un montant de plus de près de 7 milliards de FCFA (10 millions d'euro), ces conventions de financement s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet "la Facilité Santé Nord du Mali".

S'exprimant à ce sujet, S.E Descorps a précisé que le projet "la facilité santé nord du Mali phase 2" d'une durée de 3 ans (2018-2020) a pour objet de réduire la mortalité maternelle de 300.000 femmes en âge de procréer, infantile de 150.000 enfants de moins de 5 ans et renforcer les structures de santé (dont 103 CSCOM et 7 CSREF), dans les régions de Gao et Tombouctou.

L'Ambassadrice de France a ensuite expliqué que cette opération fait suite à une première Facilité, d'un montant de 8 millions d'euros, exécuté sur la période 2014- 2017, et qui a contribué à une remise à niveau rapide de l'offre de soins dans les deux régions. « 94% des 100 centres appuyées ont ainsi été en mesure de fournir le paquet minimum d'activités à l'issue du projet, contre 50% en 2013.

Cette première facilité aura également permis de réaliser près de 2.000 évacuations sanitaires et de mettre en place une clinique mobile dans la région de Gao », ajoute-t-elle.

Aux dires de S.E. Descorps, il s'agit à travers la mise en œuvre de la 2ème phase du projet, de consolider et renforcer ces acquis, en poursuivant l'appui à l'offre de soins (réhabilitation, équipements, formation du personnel, dotation en médicaments), tout en mettant l'accent sur le dépistage et la prise en charge de la malnutrition.

« Elle portera également une attention particulière à l'évolution du système de financement de la santé, et à la transition déjà amorcée d'une gratuité totale des soins vers une gratuité ciblée aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes », a indiqué l'ambassadrice de France.