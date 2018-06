L'Institut de l'environnement et de recherches agricoles (INERA) organise, du 31 mai au 3 juin 2018 à son siège à Ouagadougou, la IXe édition de la Foire aux semences de variétés améliorées de plantes sous la présidence du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba.

Les producteurs qui souhaitent accroÎtre leurs rendements sont invités à se rendre à l'Institut de l'environnement et de recherches agricoles (INERA) sis au quartier Gounghin de Ouagadougou, du 31 mai au 3 juin 2018.

Et pour cause, ils y trouveront des semences améliorées de maïs, riz, blé, mil, arachides, niébé, coton, de légumes... , «à hauts rendements, résistantes à la sècheresse, aux principales maladies et prédateurs des cultures».

Des variétés améliorées de légumes, d'arbres fruitiers greffés, de semences fourragères «cultivables pendant toute l'année» sont aussi exposés. En effet, la IXe édition de la Foire aux semences de variétés améliorées de plantes a ouvert ses portes le jeudi dernier sous le thème : «Contribution des semences de légumineuses à la création d'emplois et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle».

Pour le directeur de l'INERA, le Dr Hamidou Traoré, la productivité agricole au Burkina Faso reste faible à cause de la non adoption par les producteurs des technologies générées par la recherche scientifique. «Cette foire vise donc à les inciter à utiliser davantage de semences de variétés améliorées de qualité», a-t-il soutenu.

Aussi, il a annoncé que plusieurs innovations ont été introduites à cette édition, notamment la présence du Centre national des semences forestières avec les fruits de ses travaux, et d'une structure de micro-crédit qui est prête à accompagner les jeunes et femmes qui désirent se lancer dans la production de semences améliorées.

S'agissant du choix DU thème, il l'a justifié par «l'importance» des légumineuses dans l'alimentation des ménages burkinabè. Dans la même veine, le représentant du ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, co-parrain de la foire avec son homologue en charge du Commerce, Alassane Guiré a déclaré que les légumineuses (niébé, pois de terre, arachide, soja, haricot), ont occupé 20% des superficies cultivées lors de la campagne passée.

Planifier la production de semences sur plusieurs années

A l'entendre, ces spéculations ont contribué à hauteur de 19 à 22 milliards de F CFA en moyenne au Produit intérieur brut (PIB) au cours des cinq dernières années. «De par leur précocité et leur adaptation aux différentes agro-écologies et aux sols arides, les légumineuses sont des spéculations à promouvoir dans le contexte du changement climatique.

L'approvisionnement des producteurs et productrices en semences de légumineuses en quantité et de qualité est donc une opportunité de création d'emplois pour les femmes et les jeunes», a indiqué le directeur général des productions végétales.

Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Président de l'évènement, Dieudonné Ilboudo a, pour sa part félicité l'INERA pour la neuvième édition de la foire qui est celle de la «maturité».

Cette activité, a-t-il dit, s'inscrit en droite ligne des politiques mises en œuvre par les départements en charge de l'agriculture et de la recherche scientifique afin d'augmenter et diversifier les productions grâce à des intrants agricoles de qualité en l'occurrence les variétés améliorées de cultures.

Ainsi, il s'est réjoui du fait que les producteurs se soient déjà inscrits «pour prendre toutes les semences disponibles». «Les objectifs sont donc atteints. Ces bons résultats témoignent de la qualité du travail mené par l'INERA, encouragée à cet effet par des partenaires américains qui souhaitent qu'elle soit érigée en Centre régional d'excellence sur les légumineuses», a-t-il dévoilé.

De ce fait, il a invité l'institut à redoubler d'efforts dans les recherches et engager un plaidoyer en direction des autorités de tutelle et des partenaires financiers pour l'atteinte de cet objectif.

«Toutefois, le défi de la planification de la production de semences sur trois à cinq ans pour permettre à la recherche de programmer efficacement les activités de multiplication des semences de pré-base et de base demeure. Il faut donc le relever», a-t-il souligné.

En attendant la matérialisation de son souhait, il a lancé un appel à tous les producteurs à adopter les semences améliorées produites par les chercheurs afin d'augmenter leur rendement et améliorer leurs conditions de vie.