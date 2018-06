Prendre le temps de la création collective tournée vers l'innovation et la pertinence ; organiser un… Plus »

« La voie du dialogue n'est pas épuisée, les syndicats et le gouvernement peuvent engager un dialogue franc et sincère pour aboutir à des solutions consensuelles », a-t-il déclaré, ajoutant que sa structure est même prête à participer aux négociations, cela au profit des populations, les premières à payer les frais.

secondo, les «grèves intempestives et sit-in des agents du ministère de l'Economie et des Finances ». En tout cas, ces commerçants n'ont pas manqué de crier leur ras-le-bol quant à la méthode de revendication qui consiste en des grèves et des sit-in, freinant ainsi de nombreuses activités, spécialement économiques.

Les arrêts répétitifs de travail au ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) gèlent l'économie du pays. Des commerçants regroupés au sein de la Coalition des structures syndicales et associatives des commerçants du Burkina Faso (CSSAC-BF) ont, au cours d'une conférence de presse le jeudi 31 mai à Ouagadougou, déploré « l'attitude peu républicaine de ces syndicats qui prennent en otage toute l'économie» avant de les inviter à reprendre langue avec le gouvernement.

