Burkina Faso: Retrait de permis de conduire - Un conducteur écope 12 mois fermes avec recyclage

Pour la seule année 2017, ce sont 19 881 d'accidents qui ont été recensés pour 964 morts et 14 662 blessés. Et la plupart de ces catastrophes, selon M. Nikiéma, sont dues à des excès de vitesse, les transports mixtes, l'état vétuste de certains véhicules tec.

Selon le conseiller technique Gouama Nikiéma, représentant le ministre en charge des transports, la commission de retrait de permis de conduire statue principalement sur des dossiers d'accidents mortels de la circulation routière. Or précise-t-il, de nombreux accidents impliquent aussi bien des véhicules de transport en commun que ceux de transport de marchandises avec à la clé plusieurs décès et de blessés.

A cette session, cinq dossiers étaient inscrits à l'ordre du jour. Dans le cas des sanctions fermes avec recyclage, les acteurs expliquent que le permis du conducteur est confisqué tout le long de la peine et qu'il est fait obligation de recyclage au fautif. Dans le cas des sursis, la commission a indiqué qu'il s'agit des avertissements car, dans ce cas la faute est partagée entre la victime et le chauffeur.

Douze et cinq mois fermes avec recyclage. Puis 14 et quatre mois avec sursis et une restitution. Ce sont là, les sanctions de la 14e session foraine de la commission technique spéciale de retrait de permis de conduire tenue, le 31 mai 2018, à Ouagadougou.

