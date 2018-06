Maroc: Des acteurs associatifs s'initient à la promotion des droits de l'Homme à travers le cinéma

L'Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'Homme (ARMCDH) a organisé, du 29 au 31 mai à Rabat, une session de formation en faveur d'associations régionales, ayant trait aux droits de l'Homme et aux techniques d'animation cinéma-débat, en vue de promouvoir la culture des droits de l'Homme à travers le cinéma.

Initiée dans le cadre du projet "Le cinéma plateforme pour l'éducation aux droits de l'Homme et la citoyenneté" (2018-2021), en partenariat avec le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), la délégation de l'Union européenne et l'ambassade des Pays-Bas à Rabat, cette première session de formation a pour objectif de doter les acteurs relais de moyens et d'outils nécessaires pour conduire les projections cinéma-débat durant les trois ans du projet.

Les participants à cette formation, qui se tenait à l'Institut national de formation aux droits de l'Homme (INFDH), ont également eu l'occasion de comprendre le fonctionnement du système national et international de protection des droits de l'Homme et de pratiquer les techniques d'animation des projections-débat en faveur des jeunes et des enfants.

Intervenant, mardi, à la cérémonie de lancement de cette formation, la membre du bureau exécutif de l'ARMCDH, Fadoua Maroub a noté que cette formation cible six villes du Maroc, à savoir Rabat, Casablanca, Kénitra, Tanger, Zagora et Agadir, avec comme objectif de créer une dynamique régionale de promotion de la culture des droits de l'Homme, à travers l'investissement des différents espaces de socialisation des jeunes, comme le quartier, les écoles et les médias.

Ce projet s'appuie sur des associations relais aux niveaux des villes citées et s'articule autour de quatre niveaux d'actions, à savoir les projections-débats dans les quartiers et les écoles, la formation des acteurs associatifs, la production de supports de sensibilisation et de formation et le plaidoyer pour l'intégration du cinéma comme moyen de sensibilisation aux droits de l'Homme dans le milieu scolaire, a fait savoir Mme Maroub. Cette formation constitue également une occasion pour faire du cinéma un moyen de promotion et de diffusion de la culture du respect des droits humains, de la dignité humaine et de l'égalité des sexes et d'approfondir les connaissances des participants sur ces questions. "L'idée est de permettre aux jeunes issus de certains réseaux associatifs d'animer des débats autour de films de points de vue esthétique et cinématographique, afin de sensibiliser le grand public à la question des droits de l'Homme", a expliqué, pour sa part, le directeur de l'INFDH, Younès Ajarraî.