Maroc: Le Conseil d'administration de l'AMMC adopte un nouvel organigramme

Le Conseil d'administration de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), réuni récemment sous la présidence de Mme Nezha Hayat, a examiné et adopté le nouvel organigramme de l'institution.

Inscrite dans le processus entamé en 2016 d'édification de l'institution en Autorité, cette nouvelle organisation permet de couvrir l'ensemble des nouvelles prérogatives de l'AMMC et répond également aux ambitions définies dans le Plan stratégique 2017-2020 de l'Autorité, a souligné l'institution dans un communiqué parvenu mardi à la MAP.

Fruit d'un diagnostic organisationnel et d'un Benchmark auprès de plusieurs régulateurs internationaux de référence, l'organisation mise en place répond aux critères d'homogénéité et de lisibilité tout en assurant la couverture de l'ensemble des activités devant être assurées par l'AMMC dans un strict respect des règles de contrôle interne et de bonne gouvernance, a précisé l'Autorité.

Le nouvel organigramme se décline autour de 6 directions dont 3 directions métiers comprenant la gestion d'actifs et Protection de l'épargne, les Opérations financières et marchés ainsi que les Enquêtes et contrôles, fait savoir le communiqué, notant que la refonte des directions Métiers induit le regroupement sous une même direction de la surveillance et du contrôle, attributs essentiels de l'AMMC.

Ce regroupement offre des synergies entre les différentes composantes du contrôle, a expliqué la même source, ajoutant que cette organisation permet aux autres directions de se consacrer davantage aux activités d'autorisation, de traitement des opérations et de l'information financière, d'agrément et de suivi des instruments de gestion de l'épargne et du suivi et du développement du marché.

Ce nouvel organigramme repose, par ailleurs, sur la spécialisation des entités au sein de chaque direction, a relevé l'AMMC, précisant que cette spécialisation, par types d'instruments financiers ou par secteurs d'activité, vise davantage d'efficacité et d'agilité, à même de porter et d'encadrer les nouveaux instruments financiers récemment introduits ou à venir.

Cette structuration opérationnelle est soutenue par un pôle en charge du pilotage et de la coordination de l'ensemble des activités transverses de l'AMMC, regroupant les activités de développement et de support et qui comprend trois Directions dont une Direction affaires juridiques et normalisation, a ajouté la même source.