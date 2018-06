Tunisie: Appel à soumission

Les candidatures pour le Prix Zayed pour la Durabilité sont désormais ouvertes aux candidats se trouvant sur le continent africain.

Alors qu'il s'appelait au départ le Prix Zayed pour l'Energie Future, le Prix Zayed pour la Durabilité récompense chaque année les réalisations à fort impact, innovantes et inspirantes dans les secteurs de la santé, de l'énergie et de l'eau, avec des implications pour un futur durable.

Les candidats sont encouragés à soumettre leurs candidatures au plus tard le 9 août 2018.

Les lauréats du Prix, répartis en 5 catégories, santé, alimentation, énergie, eau et les lycées mondiaux, se partageront un Prix d'une valeur totale de 33 millions de dollars. Les piliers interconnectés que sont la santé, l'alimentation, l'énergie et l'eau représentent des besoins de base essentiels à la survie des êtres humains qui peuvent bénéficier des innovations dans l'objectif d'atteindre un développement durable. L'évolution du Prix -- du Prix Zayed pour l'Energie Future au Prix Zayed pour la Durabilité -- répond à l'enjeu de l'interconnexion des ressources mondiales qui a un impact sur le progrès social, économique et la préservation de l'environnement.

Des initiatives innovantes

Le Prix annuel offre une plateforme pour reconnaître la prochaine génération d'hommes et de femmes innovants et de leaders à travers le continent. En plus des sommes remportées, les entreprises qui ont déjà mis sur pied des initiatives innovantes ou des lycées porteurs de projets dans le périmètre d'action du Prix bénéficent également de son réseau qui leur permet de donner un écho à leurs travaux, d'étendre la portée et l'impact des innovations.

L'objectif du Prix Zayed pour la Durabilité est de susciter l'intérêt des candidats de tous les pays d'Afrique. A travers ce Prix, les innovateurs, les entreprises et les lycées auront accès à des opportunités qui leur permettront d'amplifier l'impact et la portée de leurs projets. Le Prix récompense les innovations avant-gardistes qui peuvent potentiellement avoir un impact positif sur l'Humanité en aidant les parties prenantes à renforcer leurs efforts pour de meilleurs résultats.

Dr Lamya Fawwaz, directeur du Prix Zayed pour la Durabilité, a affirmé : « Les différentes catégories du Prix Zayed pour la Durabilité ont été soigneusement choisies afin de mettre en lumière les enjeux les plus urgents en matière de développement durable et qui ont un impact infini sur les vies des populations dans le monde. Le Prix a également pour ambition d'inspirer la jeune génération afin qu'elle soit visionnaire et cultivée avec l'ambition de devenir des acteurs du changement pour un développement durable; après tout, les jeunes d'aujourd'hui sont les leaders de demain».

«Le rythme de la croissance de l'entrepreneuriat en Afrique est le plus rapide au monde. Avec la reconnaissance de leurs projets, nos gagnants sur le continent africain et à l'international se sont vus reconnaître un impact positif et durable sur leurs populations. Au cours des dix dernières années, nous avons observé un intérêt croissant des participants pour le Prix partout sur le continent africain et nous nous attendons à ce que cette dynamique perdure également cette année. Nous espérons faciliter les collaborations entre notre réseau toujours croissant d'innovateurs, enclins à mettre sur pied des innovations et projets toujours plus forts et durables de nature à propulser le continent vers l'avant », a ajouté le Dr Lamya.

Le Prix Zayed pour la Durabilité a trois niveaux d'évaluation, en commençant par des procédures de due-diligence dirigé par un centre international de recherches reconnu dans le monde et une agence de conseil en analyse. En deuxième lieu, les candidats qui ont passé le premier niveau de sélection seront invités à passer des évaluations par le Comité de Sélection, qui déterminera les finalistes. A partir de cette liste, et il s'agit de la troisième et dernière étape, un jury sélectionnera les gagnants des cinq catégories dont les gagnants des lycées dans les six régions du monde.

Les délibérations pour choisir un gagnant du Prix Zayed pour la Durabilité s'appuient sur trois principaux critères qui permettent d'évaluer le projet du candidat :

- L'impact : les résultats significatifs et tangibles sur la qualité de vie des populations

- L'innovation : des éléments clairement identifiables de remise en cause du « statu quo » et le potentiel pour saisir les opportunités qui conduiront à des ruptures ayant des impacts positifs et à un changement durable.

- L'inspiration : le potentiel pour développer le projet et ses résultats dans les dix prochaines années ainsi que la faculté à être inspirant pour d'autres personnes.

Au cours de la dernière décennie, le Prix s'était focalisé sur la réduction de la fracture énergétique et la garantie de la sécurité énergétique. L'Afrique est un important continent au sein duquel des efforts ont été faits pour l'accès à l'énergie, ce qui a considérablement amélioré la qualité de vie de ses habitants. Les évolutions du Prix Zayed pour la Durabilité et son alignement sur les Objectifs de développement des Nations unies ont contribué à donner plus d'importance à des secteurs qui ont également un impact sur l'Humanité, à savoir : la santé, l'alimentation, l'énergie et l'eau au sein du continent africain.

Les gagnants du Prix Zayed pour la Durabilité seront annoncés à la cérémonie des Awards au cours du lancement de « Abu Dhabi Sustainability Week », le 14 janvier 2019.