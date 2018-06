Burkina Faso: Santé sexuelle et reproductive - Innover avec « Burkindiwili »

Prendre le temps de la création collective tournée vers l'innovation et la pertinence ; organiser un espace de partage des connaissances et d'analyse fine de la thématique et du contexte d'intervention ; renforcer la cohésion entre les membres du consortium pour atteindre le changement de pratique visé.

Tels ont constitué les objectifs de l'atelier d'incubation de projets des Droits et Santé Sexuels et Reproductifs des Adolescents et des Jeunes (DSSRAJ) FONDEMSAN qui s'est tenu à Koudougou du 21 au 25 mai 2018.

Organisé par Equilibres & Populations avec le soutien technique de l'ONG BURCASO et financé par l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), l'atelier d'incubation de projets en faveur des Droits et Santé Sexuels et Reproductifs des Adolescents et des Jeunes (DSSRAJ) a permis de définir les grandes orientations du projet « Burkindiwili » ;

projet de mobilisations sociale et politique pour les DSSRAJ. Et pour la réussite de ce projet, les participants à l'atelier ont retenu l'audit social, la formation en éloquence et plaidoyer, les faux procès, l'organisation des cadres d'interpellation des autorités par les jeunes, comme activités à mettre en œuvre. Financé par le FONDEMSAN, « Burkindwili » entend :

- lever les barrières à l'accès des jeunes et adolescents aux services de DSSR relatives à l'environnement social et institutionnel ;

- Renforcer et suivre les engagements politiques et financiers des décideurs en faveur des DSSR des jeunes et des adolescents ;

- Promouvoir l'éducation complète à la sexualité et renforcer son acceptation et sa mise en œuvre.Le FONDEMSAN de l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) a vocation à appuyer des initiatives de mobilisations sociale et politique de la société civile ayant un véritable impact sur l'amélioration de la SSRAJ au Burkina Faso, au Mali, au Niger puis au Bénin.

Le FONDEMSAN va donc proposer aux consortia sélectionnés dans les pays ci-dessus cités, un dispositif financier et technique destiné à favoriser l'émergence de projets novateurs. Et justement, l'organisation d'ateliers d'incubation de projets constitue l'un des piliers de ce dispositif.

Ces ateliers, il faut le dire, ont vocation à lever certaines des contraintes rencontrées par les OSC dans la phase d'élaboration de projet et à les doter de méthodologies et outils favorisant la créativité.

L'atelier a regroupé environ une trentaine de participants représentants les ONG membres du consortium (BURCASO, RAJS, GASCODE, RAMA), les personnes ressources d'Equilibres et Populations, le personnel administratif et de direction de l'ONG cheffe de file, les responsables de départements techniques des ministères et autres structures impliqués dans l'initiative.