Angola: Appel à la lutte contre la violence domestique

Lubango — La ministre angolaise de la protection sociale, de la Famille et Promotion de la femme, Victória Correia, a averti jeudi, à Lubango, les familles et les communautés à se livrer à combattre la violence domestique par le biais de la sensibilisation et des plaintes, car c'est un phénomène qui se développe dans le pays et déstructure les familles.

Intervenant au cours d'une visite à la maison pour les personnes âgées, encadré dans son programme de visites de la province dans le cadre des célébrations de la Journée internationale de l'enfance (1er Juin), même sans révéler de chiffres, Victória Correia a dit être inquiétante, étant donné que la violence domestique entraînait l'abandon des enfants et la grossesse précoce dans la famille.

La mobilisation des jeunes à réaliser les choses au temps opportun, sans se presser, ce qui permet que moins d'enfants soient abandonnés, afin de freiner le dénie de paternité.

Elle a demandé aux chefs traditionnels et aux adultes afin de continuer, dans les villages et les quartiers, à parler de la nécessité d'éviter les accusations de sorcellerie contre les enfants et dénoncer les cas de violations de mineures, parce qu'il est un problème croissant dans le pays.

La ministre a déclaré qu'on prétendait avec le programme de municipalisation sociale et d'autres convergent, la mise en œuvre du plan de lutte contre la pauvreté, une initiative présidentielle qui responsabilise de manière multiforme, pluridisciplinaire et multisectorielle tous les facteurs, tant du domaine social que productif.

La dirigeante qui fait une visite de travail de trois jours dans la province de Huíla, s'est renseignée des travaux de restructuration de l'hôpital des Pères « Vouga » dans la municipalité de Humpata, le centre d'accueil « Otchio », et a eu une réunion avec la direction du village d'enfants SOS.

Elle a déjeuner avec les personnes âgées du Centre de Protection de la Personne âgée et les travailleurs du secteur de l'Action Sociale.