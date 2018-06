Angola: Appel à la protection des malades atteints d'insuffisance rénale

Selon la responsable, faute de loi de protection dans ce sens, l'espérance de vie de beaucoup de malades diminue, tandis le préconcept des entreprises et de la société augmente. Elle a demandé au Ministère de la Santé de creer une commission technique pour le suivi des services d'hémodialyse et des programmes de prévention de cette maladie. Fondée en 2016, l'ADIRA regroupe actuellement plus d'une centaine d'associés

C'est ce qu'a fait savoir jeudi à Luanda la secrétaire-générale de l'Association de Défense des Droits des malades atteints d'insuffisance rénale d'Angola (ADIRA), Palmira Silvia, au cours d'une première conférence visant à discuter des opportunités pour les malades en question. "Les malades atteints d'insuffisance rénale sont vulnérables et se sentent très limités dans la vie, et malgré cela nous ne sommes couverts par aucune loi angolaise. C'est pourquoi si nous étions inclus dans la Loi sur les Personnes atteintes d'insuffisance rénale, certainement nous bénéficierions de nombreux programmes sociaux de l'Etat", a-t-elle ajouté.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.