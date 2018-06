Angola: Célébration ce jeudi de la Journée Mondiale Sans Tabac

Luanda — Ce jeudi 31 mai se commémore la Journée mondiale sans tabac, insituée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), afin de sensibiliser le plus grand nombre possible de personnes sur les maux causés par la consommation de ce produit et ses dérivés.

Cette date est annuellement signalée par tous les pays adhérant à la proposition de contrôle du tabagisme dans le monde, car l'habitude de fumer, indépendamment de la qualité, quantité ou fréquence, est considérée par l'OMS comme la principale cause de décès (évitable) à travers le monde.

Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) publié l'année dernière, la consommation de tabac tue plus de sept millions de personnes par an, appelant à une interdiction de la promotion du tabac et à des taux et des prix plus élevés pour les produits du tabac .

À l'heure actuelle, le tabac est la principale cause évitable de maladies non transmissibles et tue la moitié des fumeurs.

Selon l'OMS, le tabagisme affecte principalement les personnes les plus pauvres et est une cause majeure des disparités de santé entre les riches et les pauvres, ce qui indique que plus de 80% des décès surviendront dans les pays à revenu faible ou intermédiaire jusqu'en 2030.

La consommation de tabac représente également un fardeau économique pour la planète: chaque année, les coûts privés et publics dépassent 1.250 milliards d'euros en pertes de santé et de productivité, ce qui représente 1,8% du produit intérieur brut ( PIB) mondial.

Selon le rapport de l'organisation, le tabac nuit également à l'environnement, car les déchets qui reste, sont du type le plus répandu dans le monde et «contiennent plus de sept mille produits chimiques toxiques qui empoisonnent l'environnement, y compris les cancérogènes».

Au total, environ les deux tiers des 15 milliards de cigarettes vendues chaque jour sont jetés dans des zones où ils nuisent à l'environnement.

"La culture du tabac est aussi en partie responsable de la déforestation", ajoute l'organisation, notant que 300 cigarettes consommées signifient un arbre perdu.

Pour l'OMS, le tabac pourrait provoquer, au cours du 21ème siècle, un milliard de décès dans le monde.