Angola: Un gouvernant veut l'unité dans la lutte contre la criminalité transfrontalière

Luanda — Le ministre angolais de l'Intérieur Ângelo Tavares a demandé jeudi, à Luanda, aux chefs de la police de l'Afrique australe (SARPCCO), une plus grande union pour la prévention et la lutte contre les actes illicites transfrontaliers.

Le gouvernant parlait sur la prévention et la lutte contre le trafic de drogue, d'êtres humains, le vol de voiture, le blanchiment d'argent et les cybernétiques, qui affectent le développement économique et social de la région.

Il intervenait à l'ouverture de la 23e Réunion générale annuelle du sous-comité des commandants de police de la SARPCCO, du Comité*interétatique de défense et sécurité de la SADC, représentant le Président de la République, João Lourenço.

A l'occasion, il a déclaré que de tels crimes, en plus d'affecter la croissance économique et sociale et le développement de la région de la SADC, découragent les investissements étrangers et créent un sentiment d'instabilité.

Pour cette raison, la conjugaison d'efforts pour leur prévention devrait être une priorité des actions des polices des pays membres.

Il a estimé qu'il fallait renforcer la coopération et la coordination des actions entre les membres des polices de la SADC (SARPCCO), Interpool et d'autres organisations connexes pour la prévention du crime organisé international.

Pour lui, les actions criminelles se limiteront à la dynamique dictée par les frontières conventionnelles, quel que soit le degré de développement de chaque pays

Il a révélé que, ces derniers temps, des personnes et des organisations impliquées dans le crime organisé, la traite d'êtres humains et le terrorisme explorent, dans le sens négatif, les progrès de la science dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Ces personnes et organisations cherchent à promouvoir la corruption, le blanchiment d'argent, le trafic de drogues, de matériel de guerre et létal, la pornographie infantile, entre autres maux.

"Nos pays ne devraient pas servir d'arrière-garde à ceux qui, au détriment de leurs propres pays et peuples, créent des fortunes à travers la corruption et le blanchiment d'argent", a-t-il regretté.

"Nous croyons qu'à l'ère numérique, l'utilisation d'outils technologiques et de systèmes d'information et de sécurité au niveau de la SADC, la lutte contre le crime et la corruption, le respect des droits de l'homme dans la fonction policière, l'amélioration des compétences humaines et un service de police adéquat à la population, devraient mériter notre attention et être présents dans nos actions quotidiennes ", a-t-il dit.

Par ailleurs, le secrétaire général de l'Interpool, Yurgan Stock, a déclaré que l'agence était prête à former de plus en plus les bureaux de l'organisation en Afrique pour renforcer les réseaux de police et empêcher les criminels de mener leurs actions criminelles.

Pour lui, ces efforts doivent également être soutenus par les dirigeants politiques de leurs pays respectifs.

La SARPCCO est un organe du Comité interétatique pour la défense et la sécurité de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et sert à promouvoir, renforcer et pérenniser la coopération et encourager des stratégies conjointes pour la gestion de toutes les formes de criminalité transfrontalière, avec l'implication sous-régionale.