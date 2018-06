Angola: João Lourenço en Europe fait la manchette dans la Presse francophone

Quant à la situation en RDC, la "Reuters" du 28 mai dernier écrit qu'Emmanule Macron et son homologue angolais, João Lourenço, ont lancé un appel au respect de l'"Accord de Saint Silvestre" et se sont défendus de l'accusation d'"ingérence" faite par Kinshasa, au moment où les appels au profit d'un troisième mandat du président Joseph Kabila suscitent des émeutes.

"Lourenço assume les médiations régionales de la CIRGL et de la SADC; dès maintenant, il joue de façon intégrale son rôle au sein des institutions régionales, et renforce son leadership africain", indique le même journal, citant Daniel Ribant, président de l'European Foundation for Angola, interviewé par Jeune Afrique.

