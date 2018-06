Angola: Une responsable pour l'approbation de la loi de transplantation rénale

L'Etat devrait subventionner, en plus des médicaments contre le diabète, également ceux de l'insuffisance rénale pour abaisser les coûts des porteurs rénaux, justifiant que les patients dans les centres de dialyse ont un faible niveau économique et parfois sans argent pour se rendre au travail, il est donc nécessaire de revoir les prix des médicaments.

Les patients atteints de cette pathologie rencontrent plusieurs difficultés dans le traitement médical et médicamenteux, qui devrait être régulier. "C'est parce que les centres ne sont plus en mesure de répondre à la demande de cas d'insuffisance rénale, associée à l'absence de médicaments dans les unités", a ajouté la responsable.

«Le gouvernement ne fait que gagner, car avec le patient transplanté et l'existence d'un programme régulier d'hémodialyse, les patients dépensent moins et améliorent encore le cadre clinique», a-t-elle dit.

La responsable parlait à l'Angop à la fin du 1er atelier sur "Le patient rénal: son intégration sociale et professionnelle - Analyse de la situation actuelle et de la contribution future".

