Tunisie: Le chef du gouvernement s'engage à assurer le paiement des salaires du personnel de "Shems FM"

Tunis — Le chef du gouvernement, Youssef Chahed s'est engagé jeudi, à assurer le paiement des salaires et les dûs des journalistes et agents de radio « Shems FM » en grève depuis mardi, et ce, jusqu'à l'opération de la cession finale tout en garantissant les droits de tout le personnel, selon un communiqué publié jeudi, par le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

Chahed, qui s'entretenait jeudi, avec le président du syndicat Néji Bghouri, s'est également engagé, à préserver "le caractère rédactionnel" de l'entreprise, les droits des agents et de les renforcer ainsi qu' accélérer l'éxamen des cas de mauvaise gestion enregistrés dans la société durant les dernières années, tout en se concertant avec l'administration pour la régularisation de la situation des agents au cas par cas, d'après le texte du communiqué.

Les deux parties ont en outre, convenu d'élaborer un calendrier de la concrétisation des accords antérieurs conclus entre le syndicat et le gouvernement et l'adoption des mécanismes nécessaires à leur suivi. En ce qui concerne les medias publics, il a été convenu, à cette occasion, d'engager immédiatement, la réforme de la société SNIPE La Presse et de mettre en oeuvre les accords précédents conclus entre les deux parties concernant la crise de la presse écrite; laquelle crise a retenu l'attention durant une bonne partie de la rencontre, compte tenu de l'accélération de la fermeture de plusieurs entreprises et le licenciement de dizaines de journalistes.

S'agissant de la législation organisant le secteur de la presse et des médias, il a été convenu de poursuivre le travail sur ce dossier dans le cadre d'une approche participative basée sur les acquis, le contenu de la constitution tunisienne et les normes internationales en vigueur.