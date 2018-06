Tunisie: La Société Tunisienne du Sucre reprend ses activités à Béjà, après 9 mois d'arrêt

Human Rights Watch avait auparavant suivi, analysé et commenté tous les procès à ce sujet… Plus »

Pour mémoire, la Société Tunisienne du Sucre, qui connait des difficultés depuis 2006, emploie près de 500 ouvriers et constitue l'une des plus anciennes sociétés industrielles de Béja (1961). Elle produit annuellement 170 mille tonnes de sucre soit 47% des besoins du marché tunisien.

"Le département de l'Industrie a tenu à rouvrir les portes de la STS pour mettre en valeur son potentiel d'investissement et ses compétences humaines", a déclaré le ministre à la correspondante de TAP dans la région, précisant que sa réouverture "ne signifie pas que tous les problèmes la concernant sont résolues". "Ces problèmes seront traités dans le cadre de la réforme des entreprises publiques pour exploiter toutes les capacités de la société et la préserver en tant qu'entreprise publique de grande importance à l'échelle nationale et régionale", a-t-il dit.

L'activité de la STS a redémarré alors que "les investigations sont toujours en cours pour déterminer les circonstances de l'incendie ayant ravagé son dépôt de stockage", selon le ministre de l'Industrie et des PME, Slim Feriani, qui s'est déplacé, jeudi, à Béjà pour assister à sa réouverture et examiner les préparatifs pour la saison de transformation des tomates dans la région.

