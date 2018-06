Madagascar: Rossy - Du « tapôlaka » au Carlton !

Les hommes en treillis sont plus que jamais poussés à prendre leurs responsabilités en tant que… Plus »

Cette fois, il ne s'est plus contenté d'un évènement privé. Avec « mi-ritsoka production », toujours dans le cadre de ses 30 ans de scène, le roi du « tapôlaka » va donc investir le Carlton Anosy. « Cet évènement est la suite logique du programme de célébration du trentième de Rossy. Au mois de mai, nous étions censés donner un concert pour le grand public à Antsonjombe, mais la tenue d'un évènement politique sur les lieux ne nous a pas permis de tenir le nôtre. Nous suivons cependant notre planning et cette fois, c'est au Carlton que le groupe va donc se produire ».

Une grande première pour l'interprète de « Any malala » ! Fils du peuple, « zanak'ambany tanàna » comme il ne cesse de le marteler, Rossy figure parmi l'un des artistes les plus populaires de sa génération. Oui, Rossy est très apprécié du « petit peuple », mais il est également très sollicité dans les milieux plus privilégiés. Le chanteur donne d'ailleurs très souvent des concerts privés pour pouvoir satisfaire tous ses inconditionnels, peu importe le milieu dont ils sont issus.

