Madagascar: MDM - Pour une sortie de crise rapide

Les hommes en treillis sont plus que jamais poussés à prendre leurs responsabilités en tant que… Plus »

Décision HCC. Le MDM de faire savoir qu'il respecte la Décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 et invite toutes les parties concernées à son application intégrale. Si elle venait à ne pas être appliquée, le MDM lance un appel aux forces armées pour qu'elles prennent leurs responsabilités et amènent les politiciens concernés par la décision à trouver une solution consensuelle pour une sortie de crise rapide. En ce qui la concerne, le MDM est disposé à discuter et à apporter sa contribution pour débloquer la situation actuelle.

Tout en reconnaissant les effets de la mauvaise gouvernance qui impactent sur le social et l'économie, le parti de Pierrot Rajaonarivelo de faire remarquer que « la majorité silencieuse est en plein désarroi et qu'il suffit d'une étincelle pour attiser la colère de tout un chacun en cette période de crise traversée par le pays ».

