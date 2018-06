Madagascar: CCI Ivato - Le MAPAR claque la porte

Les hommes en treillis sont plus que jamais poussés à prendre leurs responsabilités en tant que… Plus »

Après la cérémonie d'ouverture, Augustin Andriamananoro et Pierre Houlder Ramaholimiasy ont organisé une conférence de presse pour annoncer que le parti quitte cet espace de concertation. « Nous dénonçons avec la plus grande fermeté les manœuvres politiciennes qui recherchent l'appui de mouvements factices pour tenter de contourner la décision de la HCC en inventant un simulacre d'accord politique », a-t-on martelé. Et eux de dénoncer le calcul politique du « Conseil du Fampihavanana Malagasy ». Le Porte-parole du clan Orange estime qu' « un groupe politique minoritaire cherche aujourd'hui à imposer sa vision en dehors de tout cadre démocratique et constitutionnel pour se soustraire à la décision de la HCC et son application ».

