Madagascar: Cyci , chanteuse aux multiples facettes

Cyci, une chanteuse avec une carrière prometteuse.

Sur les grandes scènes, elle est une illustre inconnue, pourtant Cyci est la force actuelle de « Gafunk ». Depuis son apparition au festival Libertalia la semaine dernière, la jeune femme ne cesse de faire parler d'elle.

Ravonirina Onja Hasina Stéphanie, Cynthia avec un nom aussi long, Cyci ne peut être qu'une Malgache de pure souche. A première vue, l'on se croit avoir à faire à une jeune femme toute timide, typique des jeunes malgaches en quête d'identité. Mais aussi discrète soit-elle, Cyci cache une chanteuse talentueuse que l'on a le loisir de découvrir durant les prestations de « Gafunk », le groupe auquel elle appartient.

A Nosy- Be, le grand public du Festival Libertalia a été subjugué par la force dégagée par ce petit bout de femme. Une tête que seuls les inconditionnels de « Gafunk » connaît et qui débarque dans la cour des grands. Sur le devant, se trouve une chanteuse charismatique, apportant ce punch qui cadre parfaitement au style « funky gasy » sans détonner. Des petits déhanchements sans verser dans le vulgaire, mais assez de zèle pour captiver l'attention du public. Le tout se fait entre deux prouesses vocales bien propres à Cyci. Bien que Nully Ratomosoa soit le leader de la formation, Cyci contribue largement, tout comme Tsilavina et Titi, à la mise en valeur de chaque titre. Avec cette voix rauque, la jeune femme combine technique vocale et style avant-gardiste, en donnant une couleur encore plus vive aux chansons qu'elle interprète.

Pas à pas. Si elle n'est pas encore une figure connue dans le showbiz, la jeune femme n'en est pas pourtant à ses premiers pas. La première fois qu'on l'a vue, elle a participé à une télé crochet local. Elle s'est hissée en quarts de finale avant d'être éliminée dans ce concours de chant. Depuis, elle a décidé de faire de sa passion son gagne- pain. Durant le concours, elle élargit ses horizons en sortant de sa zone de confort. Même si Cyci est une grand fan de Whitney Houston, James Brown, Michaël Jackson, Aretha Franklin, ou encore Tina Turner, elle s'est découverte une accroche avec le style plus traditionnel comme le « beko » du Sud, tout en cultivant toujours son penchant pour le soul, le jazz, le funk et les chansons de puissance.

Le groupe « Gafunk » au « Libertalia Festival » à Nosy- Be.

« Gafunk ». La musique étant une passion familiale, elle s'est baignée dedans depuis longtemps. Poussée par ses amis et ses proches, elle a finalement suivi sa voie en passant le cap du Pazzapa, mais sa véritable aventure commence avec « Gafunk ». « La première fois que j'ai vu Nully en live, j'ai tout de suite accroché avec son style. C'était en 2014 et entre temps, j'ai suivi la progression du groupe avec la sortie de Misarangotra » relate-t- elle. « A l'époque je n'ai jamais songé à travailler avec lui. Mais au mois de février, un ami en commun, Toky David, Jazzman et photographe m'avait dit que Nully cherchait une chanteuse. J'ai voulu tenter ma chance, et contrairement à mes craintes, il ne m'avait pas soumis à de grands castings. Il m'avait juste dit de chanter et le reste est passé comme une lettre à la poste » continue la chanteuse. Si l'on a toujours connu le trio de Nully Ratomosoa, depuis février, Cyci, rejoint la formation pour sublimer de sa voix les compositions du bassiste. En à peine trois mois, le trio l'adopte, elle fait dorénavant partie des complices de scène de Nully à chacune de ses prestations. Dans les cabarets, elle ne cesse d'étonner les mélomanes par sa facilité presque insolente à swinguer sur les mélodies des morceaux de « Misarangotra ».

Professionnel. Animée par la passion depuis sa tendre enfance, elle a toujours fait des recherches sur la musique, en se tournant vers les meilleurs, sans songer à se consacrer à une carrière de chanteuse pour autant. « La musique est un partage. Nully, Tsilavina et Titi ont eu un comportement professionnel envers moi. Depuis mes débuts, une complicité s'est installée entre nous quatre. Vivant dans un même monde et ayant une vision commune de la musique, la cohésion a été une évidence ». Arrivée, récemment, au moment de faire un choix crucial dans sa vie, Cyci troque donc les bancs de la faculté contre le micro de « Gafunk ». Avec l'émergence de multiples chanteurs, seuls les meilleurs et les pires du milieu font parler d'eux. Pour le cas de Cyci, elle a la chance de performer auprès d'un leader reconnu sans se faire éclipser pour autant.