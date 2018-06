Madagascar: ITM - Madagascar mise sur les marchés principaux

Les hommes en treillis sont plus que jamais poussés à prendre leurs responsabilités en tant que… Plus »

Cela veut dire qu'on va puiser là dans les pays où il y a le plus de dépenseurs en tourisme », a-t-il déclaré en évoquant la possibilité d'un vol qui relie l'Allemagne à l'une des grandes villes de Madagascar. D'après le ministre, plusieurs efforts ont déjà été menés pour l'essor du secteur tourisme. Il a cité entre autres la formation de 500 guides, l'attribution de 600 badges professionnels, l'amélioration de la visibilité du pays à travers la Madagascar promotion tour, etc.

Le Salon International du Tourisme (ITM) a commencé hier. Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre du Tourisme Roland Ratsiraka a indiqué que Madagascar mise désormais sur les marchés principaux. « La Chine est le pays qui dépense le plus d'argent pour le tourisme, dans le monde avec 258 milliards d'Euros de dépenses tous les ans. Les Etats-Unis arrivent en deuxième position avec 135 milliards d'Euros. Les Allemands aiment également faire du tourisme, car ils dépensent 84 milliards d'Euros annuellement, contre 63 milliards d'Euros pour les Britanniques et 41 milliards d'Euros pour les Français.

