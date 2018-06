Madagascar: MPPSF - Des matériels pour des activités génératrices de revenus dans huit régions

Les kits agricoles et les matériels de pêche ont été acheminés vers les huit régions depuis mercredi.

Le Ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF) continue de soutenir les plus démunis en poursuivant la création et la promotion d'activités génératrices de revenus (AGR). Au total, 1 637 femmes ont bénéficié de cette action.

En tenant compte de l'expression des besoins des populations concernées, le MPPSPF vient de procéder à la livraison de matériels de production pour les AGR dans huit régions, à savoir : Bongolava, Amoron'i Mania, Alaotra Mangoro, Analamanga, Boeny, Analanjirofo, Menabe et Atsimo Andrefana. Il s'agit de matériels de stockage de produits de la pêche, mais aussi de kits agricoles et des motoculteurs, de marque Kubota, à neuf millions d'Ariary l'unité. Notons que ces matériels ont été expédiés le mercredi 30 mai au départ du MPPSPF (Ambohijatovo) et du centre Seba (local de stockage des matériels neufs) à Isotry.

Kits agricoles. 15 motoculteurs ont été achetés par le MPPSPF pour être répartis dans les huit régions suscitées. Ces Kubota seront placés au niveau des DRAE (Directions régionales de l'Agriculture et de l'Elevage) pour être mis à disposition des associations qui en font la demande. Ambohidratrimo et Anjozorobe (pour la région Analamanga) ont quant à elle réceptionné les matériels agricoles classiques (charrues, herses, sarcleuses et bêches, etc.)

Matériels de pêche. Congélateurs, réfrigérateurs et panneaux solaires ont été acheminés depuis mercredi dernier vers les régions Analanjirofo, Menabe, Atsimo Andrefana et Boeny, où 250 femmes ont pu en tirer profit dans l'exercice de leurs AGR. Par ailleurs, dans un communiqué y afférent, le MPPSPF a tenu à souligner que les allégations (politisées) selon lesquelles cette livraison de matériels est lié à une affaire de détournement, sont fausses. Selon ce communiqué, « l'acheminement des matériels fait partie du fonctionnement normal du MPPSPF et se déroule en toute transparence, en suivant les formalités techniques et administratives qui s'imposent ».