Madagascar: Vendredi joli - Ginot Fabrice au Glacier Analakely

Découvrons la musique « tsapiky » sous l'égide de Ginot Fabrice. Le groupe fera ses premiers pas dans la capitale ce soir au Glacier Analakely. Ginot Fabrice emmènera les habitués des lieux dans un voyage dans le Sud durant quelques heures. Musique typique de Madagascar, conjuguant danse et chants, égayera la programmation.

Silo au "Fatapera" Antaninarenina

Ce n'est pas un vendredi 13, mais Silo compte toujours combler les mélomanes. Ce soir, le crooner retrouvera ses inconditionnels au « Fatapera » Antaninarenina. Des retrouvailles en toute intimité avec ses fans qu'il espère se dérouler comme il le prévoit, dans la bonne humeur. Silo a encore beaucoup de choses à raconter... en musique. Une fois de plus, il nous partagera donc ses petites histoires, le fruit de ses voyages, ses tristesses, ses coups de cœur... le tout conjugué bien sûr avec cette « folie » musicale dont lui seul détient le secret.

Taa Tense au « Bonara-Be 67 ha »

La carrière de Taa Tense semble être sur du bon pied. Après les grandes scènes, la jeune femme enchaîne les cabarets. Ce soir encore, c'est au « Bonara Be 67 ha » qu'elle rencontrera le public. Mettant toujours une ambiance entraînante à sa façon, elle compte enflammer la scène.

« Iraimbilanja » au « Piment Café » Behoririka

« Iraimbilanja », le groupe de rock revient au « Piment Café » Behoririka. Les inconditionnels auront l'occasion de partager une soirée nostalgique des années 80 et 90. Au programme, les tubes et les incontournables, sans oublier les bis et l'ambiance bon enfant.

Tence Mena au Cemess Antanimora

Elle fait partie des stars du style tropical malgache. Fidèle à son registre, Tence Mena reprendra. Cette ambiance « mipoapoaka » avec laquelle elle s'est faite une place considérable dans le paysage musical de la Grande Ile. Cette fois la tornade rouge partagera une partie avec ses compères de toujours au Cemess Antanimora. Une autre occasion à ne pas manquer ce soir !

Joudas au « Filling » Antsakaviro

Efa anao », « Aleo izy handeha », « Karaha agnao You »... quelques titres du répertoire de Joudas. Entre le « baoejy », l'« antosy » et le « ba-gasy », le chanteur n'en démord pas. Ce soir c'est au « Filling » Antsakaviro qu'il compte chauffer l'ambiance. Sa musique est riche d'influences proches et lointaines dans le temps et l'espace. En effet, elle a su conserver son patrimoine ancien, austronésien de l'Asie du Sud-est, mais aussi de la proche Afrique, tout en amalgamant de nouveaux genres beaucoup plus récents dus aux contacts avec l'Europe et les États-Unis.