Tunisie: Vers des lendemains meilleurs?

interview

D'abord, cette question classique : vos impressions sur ces élections ?

Franchement, je ressens un goût d'inachevé, dans la mesure où ma liste indépendante «Ariana Tlemna» (l'Ariana nous rassemble) aurait pu largement mieux faire sans cet incroyable incident de dernière minute qui a vu le logo de notre liste disparaître, sans crier gare, des bulletins de vote ! Nous avions beau protester auprès de l'ISIE et même recourir au Tribunal administratif, peine perdue. Et même si nous étions bien partis pour gagner notre procès et réparer cette injustice, nous avons préféré, en fin de compte, renoncer aux poursuites.

Cela étant dit, avec quel programme allez-vous entamer votre mandat ?

Dans l'attente de la composition officielle de notre équipe municipale et de la répartition des tâches en son sein, je me sens réellement enthousiasmé par cette nouvelle expérience, la première de ce genre dans ma carrière. Oui, j'ai une folle envie d'être utile, de servir la commune qui m'a vu naître. Et je le ferai, inchallah, corps et âme, avec, comme d'habitude, le même dévouement, la même détermination et le même désir de bien faire, atouts qui ont toujours, Dieu merci, caractérisé les postes de responsabilité que j'ai endossés jusque-là. Quant aux objectifs que je défendrai, ils sont inclus dans notre programme électoral dont les grandes lignes touchent pratiquement tous les volets de l'action municipale. J'en citerai, en particulier, la protection de l'environnement, l'animation de la ville, la généralisation du wifi dans les lieux publics, l'aménagement du territoire (chaussées, trottoirs, éclairage public... ) et le bannissement définitif des phénomènes des constructions anarchiques, du commerce parallèle et des chiens errants. Autant de défis que nous ferons tout pour relever.

Franchement, ne pensez-vous pas que ces projets audacieux sont difficilement réalisables dans une commune aussi vaste que celle de l'Ariana?

Nous en sommes effectivement conscients. Mais, mon tempérament de gagneur ne m'autorise pas à être pessimiste. De toute façon, je crois en la bonne volonté de mes nouveaux collègues municipaux qui semblent animés de la même détermination de sauver l'Ariana. Et je parie que, main dans la main, nous y parviendrons.

L'argent étant le nerf de la guerre, que comptez-vous faire pour améliorer les recettes de la mairie qui sont la condition sine qua non de la réalisation de ces objectifs?

Je crois que les bonnes formules ne manquent pas. A commencer par le renflouement des recettes des taxes locatives émanant notamment des marchés municipaux, des permis de bâtir, des guichets de l'état civil, des pancartes publicitaires et autres amendes.

Connu pour être une ancienne gloire du football tunisien et ex-conseiller de l'ancien ministre de la Jeunesse et des sports, Tarek Dhiab, et actuel président de la «Fédération sport pour tous», êtes-vous en mesure d'apporter le plus aux secteurs, si délaissés, de la jeunesse et du sport dans la commune?

Bien entendu, je ne manquerai pas d'y apporter mon expérience. D'ailleurs, dans le programme de ma liste que nous avons largement diffusé durant la campagne électorale, les belles promesses que je trouve réalisables ne manquent pas avec de surcroît des nouveautés dont en particulier la construction d'une première piscine, la création de deux nouvelles associations sportives et l'aménagement de ce que j'appelle «la Maison des associations» qui servira de QG pour tous les clubs sportifs de la commune sans oublier la révision, en vue d'une meilleure efficience, de la politique d'entretien des infrastructures sportives.

A vous entendre, la présidence de la Commission sportive de la mairie devra vous revenir?

Croyez-moi, je n'y pense même pas. Qu'elle me revienne ou pas, l'essentiel pour moi est de réussir notre mandat en tant qu'équipe collective imbue des vertus du travail collégial et de la défense de l'intérêt général pour finalement être à la hauteur de la confiance placée en nous par les électeurs.