Tunisie: « Un événement historique »

D'autre part, un processus de démocratisation se construit sur le long terme et pierre par pierre. Un jalon de toute importance a été déposé dernièrement pour marquer un cheminement. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les chambres spécialisées sont un bouclier contre la haine, la violence et les crises sociales qu'entraîne l'absence d'un processus de justice transitionnelle. Un héritage qui se transmet d'une génération à l'autre.

La preuve que tous ne désirent qu'une chose : atteindre l'Etat de droit. La justice transitionnelle comporte des objectifs à court et à long termes. La réforme des institutions fait partie de ce dernier type de cibles. Nous sommes sur le bon chemin de la réforme du système judiciaire depuis l'ouverture de ce procès. La justice représente d'ailleurs un pont pour restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés.

