Tunisie: Ennahdha exprime son souci de reprendre les concertations

Le mouvement Ennahdha est l'un des principaux partis qui soutiennent le maintien du Chef du gouvernement actuel afin de « préserver la stabilité politique, condition nécessaire à la réalisation des grandes réformes et du progrès dans les dossiers économiques et sociaux en vue de dépasser la crise.

Le mouvement a mis en relief dans cette déclaration publique, au terme de la réunion de son bureau exécutif tenue mercredi, son respect et sa considération pour toutes les composantes du paysage politique du pays mettant l'accent sur son souci de ne pas intervenir de manière directe et indirecte dans les affaires internes des partis.

Le mouvement Ennahdha a exprimé, jeudi, son souci de voir les concertations dans le cadre du document Carthage 2 reprendre entre les différentes parties politiques et sociales participant à ces concertations de manière à rassurer les Tunisiens sur le sérieux des réformes programmées et leur garantir toutes les conditions de réussite, selon une déclaration publique jeudi.

