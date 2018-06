Tunisie: Youssef Chahed inaugure le siège de l'Amicale des sportifs

Le chef du gouvernement Youssef Chahed a inauguré, mercredi soir, à la Maison des fédérations, le siège de l'Amicale des sportifs et donné le coup d'envoi de ses activités, en présence de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Majdoline Cherni, de plusieurs présidents de fédérations, de dirigeants, de techniciens et de sportifs.

Youssef Chahed a rendu hommage, à cette occasion, aux sportifs tunisiens «ayant accompli de bonnes performances qui ont fait la fierté de tous les Tunisiens et façonné l'histoire du sport national».

Il a mis en exergue la place de choix qu'occupe le sport en Tunisie, grâce aux exploits des sportifs tunisiens lors des grandes compétitions internationales.

Saluant l'abnégation et la détermination dont ont fait preuve ces sportifs pour faire honneur aux couleurs nationales, M. Chahed a souligné qu'ils sont «un exemple à suivre pour les jeunes», rappelant les récentes performances réussies par les sportifs tunisiens, notamment le triomphe des sélections nationales de basket-ball, volley-ball et handball, et le classement historique de la sélection nationale de football désormais à la 14e place mondiale.

Le chef du gouvernement a annoncé, à cette occasion, la création d'un musée national du sport pour préserver la mémoire nationale sportive et faire connaître les exploits des sportifs tunisiens.

«Le démarrage de l'Amicale des sportifs est une récompense, c'est le moindre service qu'on puisse leur rendre», a-t-il souligné.

De son côté, Majdoline Cherni s'est déclarée fière de «transformer en réalité le rêve qui caressait tous les acteurs du monde du sport avec le coup d'envoi donné par le chef du gouvernement de l'Amicale des sportifs, marqué par l'octroi de la première carte d'adhérent à l'ancien champion olympique Mohamed Gammoudi et l'annonce de la création d'un musée national du sport».

Elle a précisé qu'un comité provisoire dirigera les affaires de l'Amicale pour une période de trois mois avec pour mission l'enregistrement des adhésions avant la tenue d'une assemblée générale élective.

Les participants à la cérémonie de mise en service de l'Amicale ont assisté, d'autre part, à la projection d'une vidéo mettant en exergue certaines performances de sportifs tunisiens, notamment les matches du onze national lors du mondial 1978, les exploits de l'athlète Mohamed Gammoudi lors des JO de Tokyo 1964, Mexico 1968 et Munich 1972, et de l'ex-champion olympique de natation Oussama Mellouli.

Auparavant, Youssef Chahed a inauguré le siège de l'Amicale sis à la Maison des fédérations dans la Cité olympique.