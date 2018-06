Cameroun: Un Rwandais prend la tête

Au terme d'une étape maîtrisée, Bonaventure Uwizeyimana a remporté la 5e étape entre Mbanga et Bafang.

Ils étaient attendus, et ils n'ont pas déçu. Avant le départ de la cinquième étape, la victoire rwandaise apparaissait déjà comme une évidence dans cette première arrivée du Tour en altitude.

Au bout des 121,5 km reliant Mbanga à Bafang, les prédictions se sont réalisées. Bonaventure Uwizeyimana sera le premier à franchir la ligne d'arrivée. Le Slovaque Jakub Varhanovsky et le Camerounais, Michel Tientcheu, lui emboîteront le pas.

En toute aisance, le coureur rwandais a globalement maîtrisé son sujet. Il est de l'échappée de six coureurs qui s'envole au dixième kilomètre. Outre les trois premiers, on y retrouvait son compatriote Jean Paul René Ukiniwabo (qui finira à la cinquième place), l'Ivoirien Bamba Karamoko (classé quatrième) et le Français Alexis Tourtelot.

Sous un climat entre le soleil et la pluie, ils chemineront ensemble avec un écart de 8'30" au dépassement de la mi-course. A 15 km de l'arrivée, à la montée finale conduisant à Bafang, Bonaventure Uwizeyimana attaque. Personne parmi ses compagnons d'échappée n'a assez de jus pour s'accrocher.

La flèche rwandaise ne sera plus inquiétée jusqu'au terminus. A travers ce succès, il s'empare également du maillot jaune avec un sérieux écart sur ses poursuivants immédiats. Pour ce qui est du peloton, la pluie n'aura pas été un véritable allié. Elle a rendu glissante une chaussée manquant déjà d'uniformité.

En termes de chutes et de crevaisons, le bilan est plutôt lourd. Noël Richet, le porteur du maillot jaune au départ de la course, a crevé et chuté. S'il n'a rien de cassé, il s'en sort tout de même avec un guidon cassé, des écorchures à la main et à un genou. Idem pour Clovis Kamzong Abessolo, écorché au genou gauche durant sa chute.

Contrairement à hier, les rouleurs seront ce vendredi à l'honneur. La caravane fera un aller-retour Bafoussam-Dschang-Bafoussam, distance longue de 98 km.