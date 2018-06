Tunisie: Revoilà Habiba Ghribi !

Des performances prometteuses

La FTA a programmé trois meetings en nocturne au cours de ce mois de Ramadan. Le premier a eu lieu le week-end dernier au stade de Radès et au cours duquel ont été réalisées des performances fort prometteuses.

Au 400 m plat, le revenant après une éclipse d'une année suite à une méchante blessure Farés Jelassi (CMAKairouan), et bien qu'il soit spécialiste de haies, a couvert la distance en 46"9. Une performance qui lui permettra de réaliser un très bon chrono sur 400 m haies. Ben Ammar (Bradaa) a remporté le 400 m haies en 52"1.

Dans les courses de demi-fond et fond, la jeune athlète Hela Hamedi (Faiedh) a gagné la course du 800 m en 2'08"8, battant ainsi son record personnel (2'10"). Au 1.500 m et malgré l'absence d'une concurrence sérieuse, le signataire du CMAKairouan Skander Jinaoui a couvert la distance en 3'47".

Au 3.000 m steeple, deux athlètes se sont mis en évidence. Il s'agit d'Ahmed Jaziri (CMAKairouan) qui, bien qu'il participe à cette spécialité trop difficile (course et obstacles) pour la première fois, a réalisé un bon chrono de l'ordre de 8'50" et Aziz Jeddy (CSGNationale) qui a couvert la même course en 8'55".

Le prochain meeting ramadanesque aura lieu demain à Kairouan. Le programme comportera plusieurs concours de lancers qui n'ont pas été programmés samedi dernier en raison des travaux effectués au stade d'athlétisme de Radès qui abritera le 3e et dernier meeting prévu le 9 juin 2018.

