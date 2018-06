Tunisie: La FTF convoque Aymen Chandoul

Human Rights Watch avait auparavant suivi, analysé et commenté tous les procès à ce sujet… Plus »

L'avocat du joueur Ibrahim Aliou a menacé le Club Athlétique Bizertin de graves sanctions en cas de non règlement du montant dû à son joueur. Le joueur nigérian devait recevoir la somme de 350 mille dinars, mais ce montant ne lui a pas été transféré malgré un accord à ce sujet. L'avocat d'Ibrahim Aliou a accordé un délai de quelques jours aux dirigeants cabistes avant de porter cette affaire à nouveau devant la Fifa, ce qui causera de gros problèmes sportifs au Club Athlétique Bizertin. Ce conflit a déjà causé un retrait de six points à la formation cabiste de son total au classement général.

Le président cabiste voudrait par ailleurs augmenter le mandat du nouveau comité directeur à trois ans et non plus deux ans comme il l'est actuellement, d'où l'organisation au mois de juillet d'une assemblée générale extraordinaire. Concernant l'entraîneur de l'équipe première, les discussions avec Jalel Kadri n'ont pas encore abouti à un accord définitif, mais les dirigeants cabistes auraient lancé en parallèle des pourparlers avec d'autres techniciens tunisiens et étrangers.

