Tunisie: Une application pour faire cotiser les femmes rurales

Cela a commencé par une compétition promue par Tunisie Telecom qui a mis en "battle" vingt candidats sélectionnés avant de leur faire suivre une formation continue et un programme de coaching. Parmi les quatre finalistes retenus après neuf mois de travail, c'est un jeune entrepreneur kairouanais, Maher Khelifi qui s'est illustré en gagnant cette 5e édition grâce à son projet au nom très évocateur : «Ahmini» (protège-moi) qui propose une micro-assurance dédiée à la femme rurale, en vérité une sorte de pont de communication entre ces femmes et la Cnss.

Le voisinage contre la bureaucratie

Selon Maher Khelifi, l'idée se base sur la notion de voisinage qui se révèle chaque jour de plus en plus féconde, en ce sens qu'elle met en contact direct les intéressés et efface ainsi toutes les sources de bureaucratie. Concrètement, le projet «Ahmini» consiste d'abord à envoyer des équipes de collecte d'informations là où se trouvent les femmes, c'est-à-dire sur place là où elles travaillent et là où elles logent. Impossible de les rater, tel est le credo de l'idée !

Il faut bien comprendre que toutes les informations glanées auprès de ces femmes sont tout de suite collectées via l'application en question avant d'être envoyées instantanément en temps réel à la Cnss par le truchement d'un canal indiqué. Le plus intéressant, c'est que, par delà les questions techniques, les équipes de collecte d'informations ont également la charge d'utiliser ce contact pour prendre le temps d'expliquer attentivement à toutes ces dames que la démarche qui vient d'avoir lieu à leur bénéfice fait totalement foi, de la même manière que si elles étaient in situ, et qu'elles sont dispensées d'office de se déplacer pour déposer leurs inscription dans les agences de la Cnss.

C'est là que la magie de l'approche de voisinage opère dans un sens gagnant-gagnant : premièrement, les femmes rurales seront déclarées et bénéficieront donc des services de la sécurité sociale, deuxièmement, la Cnss va gagner de nouveaux affiliés et elle en a besoin pour équilibrer ses indicateurs, troisièmement, l'économie nationale va gagner avec ce passage de la population des femmes rurales du secteur informel vers le secteur formel.

De quoi mettre fin à l'injustice du «Travail invisible», et pas seulement celui qui n'est pas officiellement reconnu. Pour les personnes concernées, le combat ne consiste pas seulement à être reconnues symboliquement, il est bien plus concret car ces dernières subissent des pertes de revenus, des diminutions ou pertes des prestations et donc de régimes de retraite, alors que la reconnaissance sociale doit venir avec une reconnaissance économique et des mesures concrètes.