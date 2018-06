Tunisie: Les procès de la Révolution tunisienne s'ouvrent de nouveau

Les nouveaux procès, dont la date n'a pas encore été fixée, concerneront 24 accusés, dont Ben Ali (en fuite en Arabie Saoudite), le ministre de l'Intérieur de l'époque, Rafik Hadj Kacem, et les officiers qui commandaient les services de sécurité, inculpés d'homicides et de crimes contre l'humanité. Pour la directrice de HRW, ces tristes événements de janvier 2011 sont bien des crimes contre l'humanité « puisqu'il s'agit d'attaques systématiques et méthodiques contre une population civile. C'est un plan conçu délibérément pour tuer, blesser et torturer », précise-t-elle.

L'organisation s'était également inquiétée des lacunes constatées au cours de ces procès. Particulièrement ceux se déroulant devant des tribunaux militaires, considérés comme partiaux par HRW, et des jugements trop légers prononcés le mois d'avril 2014 contre les 53 cadres sécuritaires en fonction au ministère de l'Intérieur pendant la période du soulèvement, où 132 manifestants ont été tués et quelques1452 personnes blessées.

Human Rights Watch avait auparavant suivi, analysé et commenté tous les procès à ce sujet qui se sont déroulés entre 2012 et 2014.

