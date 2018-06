Tunisie: Des indicateurs rassurants au niveau des exportations

- Une importante hausse des exportations vers le marché espagnol a été enregistrée avec un volume de 208 tonnes contre 16 tonnes une année plus tôt et une valeur de 243 mille dinars, d'après une source du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche

Les recettes des exportations de dattes biologiques pour l'actuelle campagne ont augmenté de 45% en valeur par rapport à la campagne précédente et de 26% en volume. En effet, les quantités de dattes biologiques ont atteint entre le 1er octobre 2017 et le 30 mai 2018 près de 7.638 tonnes d'une valeur de 57.453.000 dinars au lieu de 6.048 tonnes et 39.573.000 dinars à la même période de la campagne précédente.

Ces résultats positifs sont dus à l'augmentation des exportations des dattes biologiques vers les Etats-Unis d'Amérique où, au 30 mai 2018, près de 1.320 tonnes ont été vendues, ce qui représente une évolution de 29% par rapport à 2017.

La hausse des exportations de 29 % a concerné aussi le marché hollandais. Quant au marché allemand, l'évolution s'est établie à 18%. Par ailleurs, une importante hausse des exportations vers le marché espagnol a été enregistrée avec un volume de 208 tonnes contre 16 tonnes une année plus tôt et une valeur de 243 mille dinars, d'après une source du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Un effort collectif

Les produits biologiques tunisiens, en général, et les dattes, en particulier, sont très appréciés par les consommateurs européens compte tenu de leurs vertus sur la santé. Dans le Sud tunisien, on dispose de plusieurs palmeraies dont certaines sont cultivées en bio, c'est-à-dire sans ajout de produit chimique ou tout autre produit de nature à altérer la qualité des dattes qui se distinguent par leur goût exquis et leur texture douce. Ces palmeraies bénéficient d'un grand soin, et ce, pour préserver leur classement sur la listes des terres produisant des produits biologiques. Avant de délivrer un document attestant que la production est bio, un contrôle minutieux est effectué par les services compétents pour s'assurer que la terre est réellement adaptée à la production biologique sans ajout d'améliorant ou de produit chimique ou encore de pesticide.

Ces résultats encourageants, qui doivent se confirmer d'ici à la fin de l'année, ont pu être réalisés grâce à un effort collectif incluant le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, des organisations professionnelles et des structures d'appui. Tous les intervenants dans cette filière ont mis la main à la pâte pour relever les défis de la production mais aussi de l'exportation qui n'est pas une mince affaire.

L'exportation des dattes biologiques vers des marchés lointains et nouveaux comme ceux des Etats-Unis d'Amérique constitue une vraie réussite pour les professionnels tunisiens. C'est que ce marché, qui dispose de grandes potentialités, est très exigeant en matière de qualité qui doit être conforme aux normes établies. Des analyses sont effectuées par les Américains sur les produits importés pour s'assurer qu'ils ne sont pas nuisibles à la santé. A la faveur de ces exportations, les recettes en devises des exportateurs vont contribuer à la croissance et renforcer l'économie nationale.