Tunisie: Wahbi Khazri dans le doute ? !

Le sélectionneur national Nabil Maâloul aurait décidé de garder les quatre gardiens de but tunisiens pour la phase finale de la Coupe du monde 2018. Trois de ces gardiens de but seront présents dans la liste des 23, alors que le quatrième effectuera le voyage avec ses coéquipiers en Russie. Il est à rappeler que les quatre gardiens de but présents avec la sélection tunisienne sont aujourd'hui Moez Hassan, Farouk Ben Mustapha, Aymen Mathlouthi et Moez Ben Cherifia. Lors de la rencontre amicale face au Portugal, Nabil Maâloul avait aligné Moez Hassan dans la cage, Farouk Ben Mustapha et Aymen Mathlouthi étaient remplaçants, alors que Moez Ben Cherifia n'avait pas été inscrit sur la feuille de match.

Le staff technique ne veut prendre aucun risque avec Wahbi Khazri qui constitue l'un des éléments clés du dispositif de Nabil Maâloul surtout après le forfait de Youssef Msakni. Il est à rappeler que Wahbi Khazri n'a pas disputé la rencontre amicale face au Portugal à cause de cette même blessure. Volet répétitions du Team Tunisie, les protégés de Nabil Maâloul se sont entraînés vers 18h30, un horaire proche de celui devant mettre aux prises la Tunisie et la Turquie ce soir.

