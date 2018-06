Bénin: Patrimoine africain - Facteur de développement pour le président béninois

Tout l'enjeu de cette journée, c'est donc de permettre à toutes ces personnalités présentes de réfléchir sur les différentes formes de coopération possible en matière de circulation des biens culturels, de réfléchir sur le débat éthique qui accompagne ces questions de circulation et de restitution des œuvres, et enfin de s'interroger sur la place, le rôle des musées dans ce processus. Trois thématiques qui feront l'objet de tables rondes tout au long de l'après-midi.

Un patrimoine qui représente, selon le président Talon, « un facteur de développement, un moyen de lutte contre la pauvreté » et aussi, et surtout « ces œuvres ont une âme, ces œuvres n'attendent qu'à retourner dans leur milieu naturel en vue de leur renaissance ».

