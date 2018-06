Angola: Le ministre João Melo participe à l'anniversaire de Jornal de Notícias

Fondée en 1888 et appartenant au groupe Global Media, Jornal Notícias, l'un des plus grand et plus anciens quotidiens portugais, est l'unique de dimension nationale basé à Porto.

Le ministre João Melo, l'ancien président du Timor oriental et Prix Nobel de la paix, Ramos Horta et le ministre des Affaires étrangères du Portugal, Augusto Santos Silva, prendront également parole lors de la rencontre parrainé par la Présidence de la République Portugaise.

Sont également prévues des interventions de Luis Reto, professeur de l'ISCTE et auteur de l'œuvre «Valeur économique de la langue portugaise», de Marisa Mendonça, professeure d'université et directrice de l'Institut international de la langue portugaise, ainsi que Duarte Azinheira, de la presse nationale Casa da Moeda.

La cérémonie, qui sera assisté par les présidents du Portugal et du Cap-Vert, respectivement Marcelo Rebelo de Sousa et Jorge Carlos Fonseca, sera marquée par une conférence sur le thème « A parler, nous entendons: la langue comme un atout stratégique».

