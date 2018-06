Angola: La gouverneure de Bengo pour une attention particulière à l'enfant

Caxito — La gouverneure provinciale de Bengo, Mara Quiosa, a appelé, jeudi, dans le village de Katuta, commune de Úcua, district Dande, les parents, les organisations bénévoles, les autorités traditionnelles et religieuses à un plus grand engagement envers l'enfant de façon à assurer les soins et la protection qu'il mérite.

La gouvernante a fait cet appel à l'acte provincial anticipé des célébrations de la Journée internationale de l'enfant (1er juin), qui s'est déroulée sous le thème « Renforcer la municipalisation des 11 engagements pour assurer une protection complète de l'enfant», marquée la réalisation des activités récréatives, culturelles, livraison d'équipement sportif, didactique, des jouets avec environ 200 enfants.

A l'occasion, la gouvernante a déclaré que les petits, en raison de leur condition physique, sociale et mentale, jouissent de leurs droits et bénéficient d'une protection spéciale de la famille, de la société et de l'État qui assurent une protection complète contre toutes les formes de violence.

Elle a révélé qu'il existe des politiques concrètes pour lutter contre les mauvais traitements contre les enfants accusés de sorcellerie, l'abus sexuels et le travail infantile, ce qui se passe dans toutes les municipalités de la province.

La gouvernante a réitéré l'engagement du gouvernorat de Bengo à sensibiliser les administrations municipales, les commissions de résidents, les autorités traditionnelles et les églises, en imprimant plus de vigilance, pour accorder une attention particulière à la question de la violence contre les enfants.

Ces problèmes, selon Mara Quiosa, devraient être abordés tous les jours, pas seulement en juin, car la date de l'enfant est tous les jours, ajoutant que le bien-être des enfants sera toujours l'une des principales priorités du gouvernement, chaque hôpital, école et autres infrastructures construites par l'Exécutif vise à améliorer les conditions sociales des enfants.

Dans le cadre des célébrations du 1er Juin, la gouverneure provinciale a rendu visite aux enfants hospitalisés dans la pédiatrie de l'Hôpital général de Bengo, afin de se solidariser avec eux.

Le 1er juin a été célébré pour la première fois en 1950, lorsque l'organisation des Nations Unies a exhorté aux États membres que, indépendamment de la race, couleur et sexes, l'enfant devrait avoir droit à l'amour, la compréhension, l'alimentation, soins médicaux et médicamenteux, éducation, protection contre toutes les formes d'exploitation et croître dans l'un environnement de paix.